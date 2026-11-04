BOLZANO. Due furti nei supermercati, un coltello da cucina nascosto nello zaino e una bicicletta di elevato valore recuperata. Sono dieci le persone denunciate dalla Squadra Volante nel corso dei servizi di prevenzione e controllo svolti martedì 3 novembre 2026 a Bolzano. Il bilancio complessivo è di 118 persone identificate e 10 veicoli controllati.

Il primo intervento è scattato nel pomeriggio in un supermercato di Bolzano, dove gli addetti alla sicurezza avevano fermato un giovane che aveva nascosto degli alcolici. Gli agenti hanno identificato e denunciato per furto un 24enne marocchino, richiedente asilo e con precedenti di polizia. Più tardi, in un altro supermercato del capoluogo, i poliziotti hanno denunciato per furto una 42enne rumena, anche lei con precedenti di polizia.

Durante la notte, in piazza Verdi, gli agenti hanno controllato un 27enne tunisino, con precedenti di polizia, trovandolo in possesso di un coltello da cucina nascosto nello zaino. Accompagnato in Questura, il giovane è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere.

Nell’ambito degli stessi servizi a Bolzano, un 45enne tunisino è stato denunciato per ricettazione di una bicicletta di elevato valore appartenente a un’associazione del capoluogo. Il mezzo verrà restituito agli aventi diritto. Denunciati anche un 22enne italiano per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e cinque cittadini stranieri per il mancato rispetto del foglio di via del questore dal Comune di Bolzano.