BOLZANO. Cinque persone denunciate, un giovane segnalato all’autorità amministrativa per il possesso di hashish e 205 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari ad «alto impatto» disposti dal questore Giuseppe Ferrari e svolti a Bolzano nella giornata di mercoledì 28 ottobre 2026.

All’operazione hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, con il supporto di un’unità cinofila delle Fiamme Gialle. Il dispositivo ha interessato le aree urbane considerate meritevoli di particolare attenzione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In via Alto Adige è stato controllato un cittadino marocchino di 26 anni, trovato in possesso di tre frammenti di hashish, per un peso complessivo di circa tre grammi. Il giovane è stato segnalato all’autorità amministrativa. In piazza Parrocchia, il cane della Guardia di Finanza ha consentito di individuare altri cinque grammi circa di hashish, sequestrati a carico di ignoti.

Nel corso della giornata sono stati denunciati due cittadini marocchini per furti all’interno di esercizi commerciali di Bolzano. Altri due cittadini stranieri sono stati denunciati per il mancato rispetto del foglio di via dal Comune, mentre un marocchino di 32 anni è stato denunciato per la violazione del divieto di accesso alle aree urbane del centro. Complessivamente sono stati controllati anche 23 veicoli.