Bolzano, controlli straordinari della Polizia: 180 identificati e 5 denunciati

BOLZANO. Controlli straordinari in città con 180 persone identificate e 46 veicoli verificati. È il bilancio dei servizi disposti dal questore Giuseppe Ferrari per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e rafforzare la sicurezza urbana.

L’attività, svolta dalla squadra volante con il supporto del reparto prevenzione crimine “Lombardia” di Milano, si è concentrata in particolare nell’area del centro commerciale Waltherpark, dove è stato segnalato un elevato afflusso di persone. Qui nel pomeriggio gli agenti sono intervenuti per un furto di generi alimentari: cinque giovani, tre ragazzi e due ragazze, sono stati denunciati per aver sottratto due bottiglie di superalcolici, poi restituite.

I controlli si sono estesi anche alla zona di piazza Verdi e del parco Cappuccini, ritenute sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico. In serata sono stati emessi cinque ordini di allontanamento nei confronti di altrettanti stranieri sorpresi a bivaccare nell’area, impedendo la fruizione della piazza.

Nel dettaglio, un cittadino tunisino e uno marocchino, entrambi richiedenti asilo e con precedenti, sono stati denunciati per inottemperanza al foglio di via, mentre un terzo cittadino marocchino è stato denunciato per violazione del decreto di espulsione. L’operazione rientra nelle strategie di prevenzione e controllo del territorio disposte dalla Questura.