BOLZANO. Proseguono i controlli straordinari "Alto Impatto" nel centro storico di Bolzano. Su disposizione del questore Giuseppe Ferrari, le forze dell'ordine hanno effettuato una serie di verifiche amministrative nei confronti di diversi pubblici esercizi, con l'obiettivo di accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza urbana, quiete pubblica ed emissioni sonore.

L'attività, avviata anche a seguito delle segnalazioni dei residenti, ha coinvolto la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, la Polizia Locale, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, che ha impiegato anche un'unità cinofila antidroga. I controlli si sono concentrati sul rispetto delle autorizzazioni previste e delle disposizioni comunali.

Nel corso delle verifiche un esercizio pubblico è stato sanzionato per aver diffuso musica in violazione del Regolamento di Polizia Urbana. In un altro locale gli agenti hanno accertato lo svolgimento di uno spettacolo musicale senza le necessarie autorizzazioni e l'occupazione di suolo pubblico priva del previsto titolo autorizzativo. Ai titolari saranno contestate le relative sanzioni amministrative.

Nel fine settimana sono state inoltre elevate ulteriori contestazioni da parte dell'Agenzia Tutela ambiente e del territorio del Comune di Bolzano nei confronti di altri esercizi pubblici per violazioni della normativa sulle emissioni sonore. Controlli analoghi proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto nelle ore serali e notturne del weekend, per garantire una convivenza equilibrata tra residenti, attività economiche e frequentatori della movida.