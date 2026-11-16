BOLZANO. Una corsa e una camminata per trasformare la partecipazione in un messaggio contro la violenza di genere. Torna domenica 22 novembre a Bolzano la Corsa per dire NO alla violenza sulle donne, giunta alla dodicesima edizione e organizzata in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

L'iniziativa è stata presentata in Municipio alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle realtà coinvolte. L'incontro è stato anche un momento di approfondimento sui dati relativi alla violenza di genere a livello comunale e provinciale, con un richiamo alla necessità di rafforzare la collaborazione tra servizi, istituzioni e associazioni per prevenire gli abusi e sostenere le donne che ne sono vittime.

Il ritrovo è previsto al Museion, sul lato della passeggiata, con partenza alle 10.30. I partecipanti potranno scegliere tra due modalità: una corsa non competitiva cronometrata di circa 5 chilometri, pensata per gli sportivi, e una camminata di circa 3 chilometri aperta a tutta la cittadinanza. Il percorso attraverserà alcune strade del centro storico e proseguirà lungo le passeggiate e le piste ciclabili del Talvera.

Il motto scelto per quest'anno è «I make the difference – Faccio la differenza contro la violenza sulle donne». Un invito a non considerare il contrasto alla violenza una responsabilità esclusiva delle istituzioni, ma un impegno che riguarda l'intera comunità.

La manifestazione non si limiterà all'appuntamento sportivo. Nell'area del Museion saranno presenti stand informativi dei servizi della rete antiviolenza e di associazioni impegnate nell'empowerment femminile. Previste anche una mostra realizzata da una giovane artista di Cooltour e le esibizioni musicali del gruppo Lidocain, del Corodoro di Officine Vispa e di Sissamba.

Al termine della corsa cronometrata saranno premiati i primi classificati delle categorie maschile e femminile, oltre ai partecipanti under 18 e under 14. Il Premio Giovani sarà intitolato alla memoria di Mario Morgavi, ispettore della Polizia di Stato scomparso durante l'esercizio delle proprie funzioni e ricordato per il suo impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza sulle donne.

La manifestazione è promossa dal Comune di Bolzano insieme all'Azienda Servizi Sociali di Bolzano, UISP Bolzano, al Gruppo Sportivo della Polizia di Stato e alla Fondazione Museion, con il finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano.