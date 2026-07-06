BOLZANO. Attimi di paura nel pomeriggio lungo la pista ciclabile di via Genova, nel tratto compreso tra ponte Roma e via Rovigo, dove due grossi rami si sono improvvisamente spezzati da un albero, precipitando sulla carreggiata riservata alle biciclette.

Per una fortunata coincidenza non si sono registrati feriti. Al momento del cedimento, infatti, nessun ciclista o pedone stava transitando nel punto in cui i rami sono caduti.

A dare l'allarme sono stati alcuni ciclisti che sopraggiungevano lungo la pista e che sono riusciti a frenare in tempo, evitando l'impatto con i tronchi caduti sull'asfalto a pochi metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere i rami, mettere in sicurezza l'area e verificare la stabilità dell'albero per escludere ulteriori rischi.