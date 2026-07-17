BOLZANO. Al via la 42ª edizione di Bolzano Danza, organizzata da Fondazione Haydn, che fino al 31 luglio propone oltre 40 appuntamenti, 7 prime italiane e 2 assolute. Diretto da Anouk Aspisi e Olivier Dubois, il festival diffuso offre spettacoli in 17 location cittadine, focalizzandosi sul tema dell'orizzonte, inteso come spazio aperto in cui memoria, trasformazione e nuove possibilità convivono.



Il Festival è stato inaugurato giovedì 16 luglio con CCN/Aterballetto con la prima assoluta "Il combattimento di Tancredi e Clorinda + MicroDanze" a Castel Mareccio, mentre in serata nello Studio del Teatro Comunale l'icona canadese Loius Lecavalier ha eseguito Danses Vagabondes. l programma di Bolzano Danza intreccia opere storiche e nuove creazioni: tra i momenti più attesi, la prima italiana di Rosas danst Rosas, il capolavoro di Anne Teresa De Keersmaeker del 1983, il Badke(remix) della compagnia palestinese Stereo48 per laGeste e, appunto, il ritorno di Louise Lecavalier.



Ci saranno fra l'altro la Compagnie Olivier Dubois, Ayelen Parolin, la Compagnia Abbondanza/Bertoni e Alexander Vantournhout. A completare uno dei festival di punta della danza contemporanea in campo nazionale e internazionale è stata inaugurata anche la manifestazione BoDA nel parco Cappuccini nel centro nevralgico della città, punto di incontro col pubblico, gli artisti, lo staff con talks, food and drinks che proseguirà per tutta la durata del festival.



Questa sera al teatro comunale andrà in scena la compagnia Peeping Tom con Diptych (20.30 Sala grande). La serata di chiusura del 31 luglio vede in scena Badke(remix) al Teatro Comunale, seguita dalle ore 22:30 dal dj set della curatrice e DJ palestinese Adan sul palco del Comunale