BOLZANO. Si è concluso a Bolzano il 42/o Festival Bolzano Danza che quest'anno è stato premiato dal pubblico con diverse serate sold out. Per lo spettacolo di chiusura di questa edizione 2026 la Sala Grande del Teatro Comunale ha ospitato Badke(remix), re-enactement, creato per la compagnia les ballets C de la B di Alain Platel e prodotto dai belgi di laGeste insieme a dieci danzatori palestinesi.



Lo spettacolo ha girato il mondo con enorme successo di pubblico e critica tra il 2013 e il 2016. Oggi il lavoro, originariamente diretto da Koen Augustijnen, Rosalba Torres e Hildegard De Vuyst, è passato interamente nelle mani della compagnia palestinese Stereo48 grazie alla regia di Amir Sabra e Ata Khatab. L'esibizione è stata un'esplosione di gioiosa energia che ha saputo emozionare il pubblico.



La direzione artistica formata dalla manager culturale Anouk Aspisi e dal coreografo e danzatore Olivier Dubois, un tandem francese, ha invitato il pubblico alla prossima edizione del festival che si terrà, sempre a luglio, nel 2027 a Bolzano. Dopo lo spettacolo danzatori e pubblico si sono riuniti al teatro comunale per il dj set di chiusura della manifestazione per celebrare ancora una volta lo straordinario potere di coesione della danza.



Protagonista la curatrice, architetta e DJ palestinese ADAN, di base a Londra, che ha presentato un set che fonde minimal house ed electro con influenze sonore mediorientali e palestinesi, collegando le strutture tradizionali con il sound club contemporaneo. Il 42/o Festival Bolzano Danza promosso dalla Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, ha presentato oltre 40 appuntamenti in 17 differenti location, che hanno animato la città per due settimane con spettacoli, outdoor performances, incontri e presentazioni. (Foto di repertorio)