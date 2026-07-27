BOLZANO. Sarà dedicato a Silvius Magnago un monumento nell'omonima piazza a Bolzano, sulla quale si affacciano il Consiglio provinciale e il Palazzo della Giunta. Provincia e Comune hanno concordato con concorso internazionale per l'opera artistica, come annuncia il quotidiano Dolomiten. Silvius Magnago, per quasi 30 anni (dal 1960 al 1989) presidente della Provincia di Bolzano, è considerato uno dei padri dell'autonomia altoatesina.

Alto, magrissimo, instancabile, un'aria ascetica e ispirata, le stampelle a sorreggerlo dopo la perdita della gamba sinistra sul fronte russo nella Seconda guerra mondiale. Il 25 maggio del 2010 se ne andò, all'età di 96 anni, come ultimo testimone dell'epoca delle trattative per lo Statuto, ma anche quella degli attentati.

Cambierà invece sede la fontana di re Laurino, poco amata da una parte degli altoatesini, che la considerano un'opera nazionalista. La fontana con il suo gruppo scultoreo, che pesa circa 18 tonnellate, in passato ha cambiato più volte sede.

Dalle passeggiate del Talvera, al museo storico della guerra di Rovereto e poi nell'attuale piazza, dalla quale fu però spostata temporaneamente nel 2018 per lavori. Saranno traslocati nel vicino parco Berloffa anche i panelli informativi sull'autonomia altoatesina che attualmente si trovano in piazza Magnago.