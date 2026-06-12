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Il lutto

Bolzano dice addio a Walter Eccel, storico commerciante del centro

Lunedì i funerali in Duomo. Rizzolli dell'Unione: "Imprenditore stimato, ma anche rappresentante di una delle famiglie che hanno contribuito in modo significativo alla crescita economica e commerciale della città"

BOLZANO. Se n'è andato, a 87 anni, Walter Eccel, storico commerciante del centro. Le esequie si terranno lunedì, 15 giugno, alle ore 9 in Duomo.

«Con la scomparsa di Walter Eccel, Bolzano perde non soltanto un imprenditore stimato, ma anche un rappresentante di una delle famiglie che hanno contribuito in modo significativo alla crescita economica e commerciale della città». Questo il ricordo di Thomas Rizzolli, presidente mandamentale per Bolzano città dell'Unione commercio. «La storia della famiglia Eccel - prosegue - è la storia di oltre un secolo di lavoro, impegno, visione imprenditoriale e profondo radicamento nel territorio».

La famiglia Eccel trae le proprie origini dal Trentino, in particolare dalla Valsugana e dalla Val dei Mocheni. Il capostipite della famiglia imprenditoriale, Marius Eccel senior, si trasferì a Bolzano alla fine del XIX secolo. da.pa.

 

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