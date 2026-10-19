BOLZANO. Come dovrà svilupparsi la città nei prossimi 15 anni? Il Comune apre il confronto con i cittadini sul Programma di sviluppo del territorio e del paesaggio, attraverso quattro incontri pubblici per raccogliere idee, proposte e criticità. Il percorso punta a definire una visione condivisa del futuro del capoluogo, con l’obiettivo di presentare il documento in Consiglio comunale entro la fine del 2027, compatibilmente con l’andamento dei lavori.

I primi appuntamenti sono nella sala Anne Frank, in via Mendola 124, a Gries-San Quirino: sabato 24 ottobre dalle 9 alle 12 e giovedì 29 ottobre dalle 17 alle 20. Seguiranno gli incontri nella sala Rosenbach, in piazza Nikoletti 4, a Oltrisarco-Aslago: venerdì 30 ottobre dalle 15 alle 18 e lunedì 2 novembre dalle 18 alle 21. Le iscrizioni si effettuano sul sito dedicato al percorso di sviluppo comunale.

La redazione è affidata al raggruppamento guidato da MATE, società di Bologna, incaricato nel settembre 2024. L’analisi dei documenti e dei piani esistenti si è conclusa a giugno; ora è in corso il confronto con i soggetti interessati e la cittadinanza. A novembre saranno coinvolte anche le Commissioni consiliari. I contributi raccolti serviranno a elaborare il documento strategico.

Il Programma orienterà le scelte future e farà da riferimento per il successivo Piano comunale per il territorio e paesaggio, l’ex piano urbanistico comunale. Non produrrà direttamente modifiche urbanistiche: progetti e interventi in corso, compresi quelli edilizi e di mobilità, proseguiranno secondo i rispettivi iter.