BOLZANO. La città si prepara a trasformarsi in un grande spazio dedicato ai videogiochi, ai tornei e alla realtà virtuale. Entra nel vivo la sesta edizione di Game Ground – Bolzano Gaming Festival, la manifestazione promossa dall'associazione BeYoung (UPAD) che propone appuntamenti gratuiti tra intrattenimento, cultura digitale e nuove professioni.

Il primo appuntamento è per venerdì 9 ottobre, dalle 16, alla Biblioteca Civica di via Museo 47, con una Gaming Zone a disposizione del pubblico. Sarà possibile giocare liberamente con PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e visori per la realtà virtuale. Sabato 10 ottobre le postazioni saranno nuovamente disponibili dalle 11 alle 13, mentre dalle 15.30 alle 18.30 si disputeranno i quarti di finale del torneo di Mario Kart World.

Sempre da sabato 10 ottobre, al centro commerciale Twenty, apriranno una pista live di Mario Kart al primo piano e una mostra dedicata alla storia dei videogiochi al secondo. Entrambe le iniziative resteranno accessibili fino a domenica 18 ottobre. Il momento centrale del festival arriverà invece venerdì 16 ottobre a Castel Mareccio, con l'inaugurazione della programmazione principale e la partecipazione di ospiti ed esperti internazionali.

«Non volevamo creare una semplice fiera, ma qualcosa di originale», spiega Aaron Damian, responsabile di BeYoung, sottolineando il valore educativo dell'iniziativa e l'importanza di valorizzare l'unicità di ciascuno. Il direttore artistico Mario Petillo evidenzia invece la crescente attrattività nazionale della manifestazione e l'attenzione riservata ai professionisti italiani affermatisi all'estero. Tutte le attività sono gratuite, previa registrazione online.