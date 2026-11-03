BOLZANO. Dodici nuovi alberi, marciapiedi più permeabili e ulteriori spazi per parcheggiare le biciclette. Via Macello si prepara a cambiare volto con un intervento di riqualificazione ambientale che prenderà il via nei prossimi giorni, all'altezza del civico 28. Il cantiere avrà una durata prevista di circa 45 giorni.

Il progetto prevede la piantumazione di dodici alberi e la sostituzione di una parte della pavimentazione impermeabile del marciapiede con materiali drenanti. Una soluzione che permetterà all'acqua piovana di penetrare nel terreno, limitando il deflusso verso la rete di smaltimento soprattutto durante le precipitazioni più intense.

La presenza dei nuovi alberi contribuirà inoltre a ridurre le temperature nei mesi estivi, creando zone d'ombra e migliorando il comfort per residenti, lavoratori e passanti. L'intervento comprenderà anche la realizzazione di nuovi posti per la sosta delle biciclette, favorendo gli spostamenti su due ruote.

«Non si tratta soltanto di piantare alberi, ma di ripensare gli spazi pubblici, migliorandone la qualità ambientale e la fruibilità», sottolinea l'assessore comunale all'Ambiente Marco Caruso, evidenziando l'importanza di rendere la città più verde e capace di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

I lavori, promossi dall'Assessorato all'Ambiente e realizzati dal Servizio Tecnico Ambientale e di Progettazione del Verde del Comune di Bolzano, rientrano nel programma di ampliamento della rete verde cittadina, finalizzato a collegare gli spazi naturali e incrementare la vegetazione nelle aree urbanizzate.