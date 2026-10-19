BOLZANO. Diciotto persone segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti, tra cui anche una ragazza minorenne, e due giovani trovati con coltelli. È il bilancio dei controlli straordinari dei carabinieri, effettuati dal 15 al 18 ottobre nelle piazze, nelle strade e nelle aree più sensibili di Bolzano, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio e del consumo di droga.

Nel corso delle operazioni i militari hanno controllato decine di persone e veicoli, sequestrando diverse sostanze stupefacenti: hashish, cocaina, eroina e crack. Tra i diciotto segnalati figurano persone di tutte le età, dagli studenti fino a uomini vicini ai sessant'anni. Tra loro anche un diciannovenne trovato in possesso di un bilancino di precisione.

A destare particolare attenzione è stata la scoperta di due persone che, oltre alla droga, portavano con sé dei coltelli. Si tratta di un diciannovenne e di un trentunenne, quest'ultimo trovato in possesso di crack ed eroina. Tutte le sostanze stupefacenti rinvenute durante i controlli sono state sequestrate dai militari dell'Arma.

L'operazione rientra nella strategia di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa promossa dal Comando provinciale dei carabinieri di Bolzano. L'obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nei luoghi maggiormente frequentati, prevenire lo spaccio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.