BOLZANO. Una busta con cocaina, hashish e un bilancino di precisione, nascosta sul retro di una piccola costruzione in cemento nei pressi di un complesso ricettivo di Oltrisarco. È quanto ha trovato la Squadra mobile della Questura di Bolzano durante un sopralluogo nell’ambito delle attività di contrasto al piccolo spaccio. L’indagine ha portato alla denuncia di un cittadino marocchino di quarant’anni, regolarmente soggiornante e impiegato sul territorio nazionale.

Gli agenti hanno individuato il nascondiglio durante un’ispezione dell’area esterna dell’immobile. Nella busta c’erano diverse dosi di stupefacente già confezionate e pronte per la cessione: circa 8,35 grammi di cocaina e 123,84 grammi di hashish, oltre al bilancino. Il materiale è stato recuperato e successivamente sottoposto a sequestro penale.

L’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del complesso ha consentito agli investigatori di individuare e identificare il presunto responsabile dell’occultamento. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Bolzano ha emesso un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti del quarantenne.

Il provvedimento è stato eseguito l’8 ottobre. Nella camera utilizzata dall’uomo sono stati trovati ulteriori 16,4 grammi di cocaina e circa mezzo grammo di hashish, anch’essi sequestrati. Il quarantenne è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.