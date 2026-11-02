BOLZANO. Due furti notturni ai danni di attività commerciali di Bolzano, avvenuti a distanza di alcune settimane, e un’indagine che ha portato all’arresto del presunto autore. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino libico, richiedente asilo e già gravato da numerosi precedenti penali.

Gli episodi contestati risalgono al 25 agosto e al 6 ottobre. Il primo colpo è stato messo a segno al bar «Lobis» di via Innsbruck, dove gli investigatori hanno isolato impronte digitali attribuite all’indagato. Il secondo riguarda il negozio «Südtirol Games» di via Keplero: in questo caso, sul posto sono state rilevate tracce ematiche e l’uomo sarebbe stato riconosciuto dagli agenti delle Volanti attraverso le immagini della videosorveglianza.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile, con il supporto della Polizia Scientifica. Gli elementi raccolti hanno consentito di ricostruire il coinvolgimento del sospettato nei due episodi, portando all’emissione del provvedimento restrittivo da parte dell’autorità giudiziaria.

All’uomo viene inoltre contestata la violazione, in più occasioni tra luglio e ottobre, della misura cautelare del divieto di dimora in provincia. La Polizia gli ha notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.