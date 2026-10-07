BOLZANO. Il centro di riciclaggio della zona industriale è stato chiuso, ieri pomeriggio poco dopo le 17, per un sospetto allarme chimico. I vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto perché, da un container in cui vengono gettati e compattati i rifiuti differenziati, si era alzata quella che sembrava una colonna di fumo. Al loro arrivo i pompieri del Corpo permanente, invece, hanno accertato che non si trattava di fuoco ma di una reazione chimica innescata dal liquido contenuto in due fusti impropriamente gettati.

A quel punto è stato necessario chiudere l'impianto, circoscrivere la zona e, per precauzione, disporre la chiusura anche di una vicina attività commerciale. I vigili del fuoco, attrezzati con maschere e tute protettive, hanno estratto i due fusti dal container separandoli dall'altro materiale mentre, con una sostanza assorbente, è stato neutralizzato tutto il liquido sospetto. L'intervento si è concluso alle 21 quando i pompieri hanno accertato che non vi erano più pericoli.