BOLZANO. «Conoscevano i miei tempi e mi seguivano ovunque, dentro e fuori dalla chiesa. Volevano i soldi, altrimenti non se ne andavano. Io puntualmente cedevo perché la pressione psicologica era enorme. Poi non ce l'ho più fatta e ho denunciato...». Chi parla è padre Davide Traina, dal 2021 parroco di Cristo Re. Una vile estorsione, quella che il sacerdote sostiene di aver subito per due anni e che ora, superata la paura, vuole raccontare.

Stalking e pedinamenti, dice, erano all'ordine del giorno. A metterli in atto un gruppo di circa dieci persone, italiani e romeni, che di comune accordo si presentavano in parrocchia e lo tormentavano con continue richieste. Denaro, perlopiù. «Mi manipolavano dicendo che erano persone bisognose. E che se non avessi fatto quei versamenti, non avrebbero più smesso di seguirmi. Mi sono sentito in pericolo».

Un bonifico dopo l'altro, nel giro di pochi mesi, dal conto corrente della chiesa di Cristo Re sono usciti circa 130mila euro. Erano una parte dei fondi che i domenicani avevano conservato dalla vendita dell'area dove un tempo sorgeva l'ex cinema Concordia. L'unico firmatario autorizzato a operare su quel conto, come accade nelle chiese, è il parroco pro tempore. Padre Davide, appunto.

Nonostante tutti quei versamenti, siamo negli ultimi mesi del 2025, il sacerdote ha continuato a ricevere visite indesiderate prima e dopo la messa. «Le richieste di denaro sono diventate progressivamente insistenti, accompagnate da promesse, mai mantenute, che tutto si sarebbe risolto rapidamente. Mi sono ritrovato, quasi senza rendermene conto, intrappolato in una situazione nella quale la pressione psicologica e la fiducia riposta in quelle persone hanno progressivamente compromesso la mia lucidità di giudizio».

A dicembre scorso, sfinito dalla situazione e sotto cura farmacologica per tenere a bada lo stress, il parroco decide di raccontare alla Diocesi l'inferno che sta vivendo, oltre al guaio economico provocato. La notizia arriva al vescovo Ivo Muser e al vicario generale Eugen Runggaldier. Vengono quindi adottati alcuni provvedimenti: a padre Davide vengono tolte le deleghe sul conto bancario, ora affidate a un altro sacerdote. Da febbraio, il parroco di Cristo Re ha inoltre l'obbligo di convocare il consiglio amministrativo e presentare ogni mese il prospetto economico, rendicontando entrate e uscite.

Finita qui? Niente affatto. La vicenda ha anche un risvolto penale. La Questura sta conducendo un'indagine per l'ipotesi di estorsione, dopo la denuncia presentata da padre Davide Traina. Il giudice ha disposto per due persone, una coppia di italiani, il divieto di avvicinamento alla vittima, con l'applicazione del braccialetto elettronico. Gli indagati sarebbero complessivamente una decina.

La posizione della Diocesi

Appare invece molto complicato, ad oggi, risalire alle somme versate al gruppo. Una parte consistente del denaro sarebbe ormai irrecuperabile. Nonostante questo, dopo aver ricostruito la situazione, la Diocesi ha deciso di non denunciare il proprio parroco, ritenendo che le somme non siano state sottratte o utilizzate in malafede.

«Abbiamo preso dei provvedimenti interni affinché la situazione non si ripeta», ha spiegato il vicario Runggaldier. «Quando si verificano degli ammanchi, noi seguiamo la procedura e contattiamo le forze dell'ordine perché come Diocesi abbiamo l'obbligo di supervisionare il settore amministrativo».

Sono stati numerosi gli incontri negli uffici di piazza Duomo per tentare di ricostruire ogni singolo versamento. Si parla di circa 100mila euro trasferiti attraverso bonifici verso dieci conti correnti riconducibili a persone residenti in Alto Adige. Altri 30mila euro sarebbero stati prelevati da padre Traina e consegnati personalmente.

«Non intendo sottrarmi alle mie responsabilità», aggiunge il sacerdote. «Riconosco di essere stato imprudente, anche gravemente. Avrei dovuto fermarmi, verificare e chiedere consiglio. Ma vorrei che emergesse con chiarezza un punto essenziale: non ho mai cercato un vantaggio personale, non ho mai voluto arricchirmi e, soprattutto, non ho mai avuto l'intenzione di danneggiare la mia parrocchia».

Quando gli si chiede perché non abbia denunciato subito i presunti episodi di stalking, il parroco spiega di aver voluto «difendere l'immagine della chiesa senza minare la fiducia della comunità», assumendosi la completa «responsabilità di quello che stava accadendo». Poi, però, la situazione gli è chiaramente sfuggita di mano.

Le confessioni del parroco

«Per me questa vicenda non rappresenta soltanto una questione economica», racconta. «È una ferita profonda che tocca la mia coscienza di sacerdote, la credibilità del mio ministero e, soprattutto, il rapporto di fiducia con una comunità che amo e alla quale ho cercato di dedicare la mia vita».

Padre Davide Traina ha affidato l'aspetto legale a un avvocato, «perché siano valutate tutte le iniziative giudiziarie opportune, anche alla luce delle pressioni subite». E ancora: «Non cerco vendette né voglio anticipare giudizi che spettano alla magistratura. Desidero che venga accertata la verità e che si faccia tutto il possibile per recuperare il denaro».

«Sono un sacerdote, ma rimango un uomo, con le sue fragilità e i suoi errori. Il sacerdozio non rende infallibili, ma chiede di assumersi le proprie responsabilità con maggiore coscienza e umiltà. Ho sbagliato a fidarmi, ho sbagliato a non verificare, ma non ho mai voluto tradire la mia comunità».

Infine, un riferimento al Vangelo: «Nessun uomo può essere identificato definitivamente con il proprio errore. La giustizia deve fare il suo corso, le responsabilità devono essere riconosciute e il male, per quanto possibile, riparato. Ma tutti hanno diritto a ricominciare nella verità e nella misericordia», conclude il parroco.