BOLZANO. La comunità latinoamericana di Bolzano ha celebrato oggi, domenica 25 ottobre, la festa del Signore dei Miracoli, una delle più sentite devozioni del Perù. A organizzarla è stata la Hermandad del Señor de los Milagros di Bolzano, la confraternita cittadina, con la partecipazione speciale degli «Alferez 2026», alla parrocchia di San Pio X. La ricorrenza cade nel cosiddetto mese viola, ottobre, dedicato nella tradizione peruviana alla penitenza.

I festeggiamenti erano stati preceduti dalla novena, dal 16 al 24 ottobre. Nel pomeriggio, dopo la santa messa delle 15, è partita la processione per le vie del quartiere, accompagnata da una buona partecipazione di fedeli: dalla parrocchia lungo via Resia, via Bari, via Parma e via Sassari, con ritorno a San Pio X. Lungo il percorso sono stati allestiti quattro altarini, curati dai bambini con la responsabile Deysi Ramírez, dal gruppo delle infermiere peruviane, dalla squadra di pallavolo della Val Gardena vincitrice del torneo misto del 30 agosto e dalla famiglia Levano.

La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano La processione della comunità peruviana per le vie di Bolzano

La festa è proseguita in serata, dalle 19, in via Giotto 21, con un momento di convivialità e le esibizioni dell’associazione culturale Somos Perù, dell’associazione Danzas Munay, del gruppo Danzas de Bolivia e dei Tinkus Kaisur.