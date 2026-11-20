BOLZANO. Prima il tentativo di sottrarsi a un controllo della polizia, poi la scoperta di 25 grammi di cocaina e di una pistola Beretta calibro 7,65, nascosta in un vano del cruscotto. È finito in carcere un cittadino tunisino arrestato nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre 2026 a Bolzano, dopo un breve inseguimento per le strade cittadine.

L'operazione è scattata quando una pattuglia della Squadra Volante ha intimato l'alt a un Suv di grossa cilindrata con targa francese. Il conducente, anziché fermarsi immediatamente, ha proseguito la marcia, arrestando il veicolo soltanto in via Ortles. Durante la prima perquisizione gli agenti hanno scoperto 25 grammi di cocaina occultati nell'abitacolo.

L'uomo e il mezzo sono stati quindi accompagnati in Questura, dove gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo più approfondito. Alcune viti fuori sede, individuate sotto il vano portaoggetti, hanno insospettito i poliziotti. Smontando il pannello e il portaoggetti, gli agenti hanno trovato una pistola Beretta con un caricatore contenente sei cartucce.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che l'arma era stata rubata nel 2013 in un appartamento di Udine. Per il cittadino tunisino sono così scattate le manette con le accuse di ricettazione, porto abusivo d'arma e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine degli accertamenti è stato trasferito nella Casa circondariale di Bolzano.