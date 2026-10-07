BOLZANO. Due uomini in fuga con i registratori di cassa di un negozio e un terzo accusato di aver rubato il cellulare a un paziente al pronto soccorso. Sono tre gli arresti per furto aggravato eseguiti dalla Squadra Volante durante i servizi ad “Alto Impatto” disposti negli ultimi due giorni dal questore Giuseppe Ferrari.

L’intervento principale è avvenuto dopo una spaccata in via Museo. Gli agenti hanno notato due uomini che, con due registratori di cassa in mano, raggiungevano ponte Talvera dirigendosi verso i prati. Bloccati dopo un breve inseguimento e accompagnati in Questura, sono stati trovati anche con refurtiva del valore di circa 4 mila euro, nascosta negli zaini. I due, cittadini marocchini di 33 e 23 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati. Il maltolto è stato restituito.

Sempre durante la notte, la Squadra Volante è intervenuta al pronto soccorso dell’ospedale per il furto di uno smartphone. Il paziente derubato ha indicato un giovane, anch’egli in attesa di visita. La perquisizione ha consentito di recuperare il telefono nella sua giacca e riconsegnarlo al proprietario. Il ventiseienne, cittadino marocchino richiedente asilo e con precedenti di polizia, è stato arrestato.

I controlli hanno coinvolto anche il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale, con pattugliamenti, verifiche su persone e veicoli e accertamenti amministrativi negli esercizi pubblici. Nel corso della giornata sono state identificate 163 persone e controllati 23 veicoli.