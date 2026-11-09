BOLZANO. Furti negli spogliatoi di una piscina, danneggiamenti in un supermercato, resistenza agli agenti e violazioni dei fogli di via. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel fine settimana a Bolzano, nell’ambito dell’operazione «Alto Impatto» disposta dal questore Giuseppe Ferrari. Complessivamente sono state identificate 213 persone, controllati 19 veicoli e denunciate 12 persone. In campo Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale.

Uno degli interventi ha riguardato la piscina di via Maso della Pieve, dove erano stati segnalati furti all’interno degli spogliatoi. Attraverso le immagini della videosorveglianza, gli agenti hanno individuato un 23enne italiano, rintracciato poche ore dopo ancora in possesso di cellulari e documenti sottratti. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato e la refurtiva restituita ai proprietari. In via del Ronco, invece, un 33enne è stato denunciato dopo essere stato trovato con una tronchese nascosta nel giubbotto.

Domenica sera gli agenti sono intervenuti anche in un supermercato del capoluogo, dove un 54enne rumeno avrebbe danneggiato alcuni scaffali dopo essere stato invitato ad allontanarsi. L’uomo è stato identificato e denunciato. Altre due denunce hanno riguardato cittadini macedoni di 40 e 34 anni, accusati di resistenza durante un controllo all’esterno di una discoteca dalla quale erano stati allontanati per comportamenti molesti.

Tra gli altri interventi figurano le denunce di un 51enne marocchino per procurato allarme, di un 20enne tunisino per ricettazione di una bicicletta di valore, poi restituita al proprietario, e di un 33enne pakistano per tentato furto in un supermercato. Denunciate infine altre quattro persone, tre straniere e una italiana, per inosservanza del foglio di via dal Comune di Bolzano.