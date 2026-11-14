BOLZANO. È entrato nella chiesa dei Domenicani, ha preso un portacandele elettrico di quelli in cui i fedeli lasciano le offerte, lo ha portato in un angolo appartato della chiesa e lo ha forzato per rubare gli spiccioli che conteneva. È quanto accaduto alcuni giorni fa, in pieno pomeriggio, quando nella chiesa c'era anche qualche fedele in preghiera ma senza che si accorgesse di nulla. Le immagini della videosorveglianza scorrono e si vede il ladro vandalo, di circa 30 anni, entrare una prima volta per fare un sopralluogo. È poi tornato un'ora dopo con una borsa contenente attrezzi, ha preso di peso il portacandele, evidentemente ritenuto troppo vicino all'ingresso e all'andirivieni dei fedeli, e portarlo in un punto più tranquillo dove poterlo scassinare in "santa pace", danneggiandolo.

Il furto di monete nella chiesa dei Domenicani è un fenomeno certamente non nuovo e da sempre tollerato. Nessuno si sarebbe mai sognato di denunciare la "pescatrice", la donna che gira le chiese cittadine armata di uno spago, assicurato a una moneta rivestita da biadesivo, che introduce nella fessura degli offertori per "pescare" le monete o le banconote lasciate dai fedeli. Ma quando il livello criminale si alza, e un ladro per rubare arriva a provocare danni, allora qualcosa va fatto per evitare che lo stesso ladro, o anche altri, possano arrecare danni ancora maggiori, in una chiesa che custodisce opere pregiatissime e affreschi di grande valore storico e artistico a cominciare dalla Pala del Guercino il cui valore si aggira intorno a diverse centinaia di migliaia di euro.

«Siamo stati costretti a rivolgerci alla polizia per denunciare l'accaduto - dichiara Emilio Principe, volontario che da sette anni è manutentore volontario della chiesa - anche perché qualche giorno dopo è scomparso il pianoforte digitale che conservavamo nella cantoria, sul soppalco vicino all'organo». Alla lista degli oggetti rubati si aggiunge anche la base ricevitore del radiomicrofono «tutto per un valore di qualche migliaio di euro». La chiesa è dotata di un sistema di allarme ma che viene disattivato, tranne quello della Pala del Guercino, alle 7 quando la chiesa apre e riattivato alle 19.15, quando viene chiusa. In questa fascia oraria il luogo sacro è presidiato soltanto dalle 17 all'orario di chiusura.

«La nostra preoccupazione - sottolinea il parroco don Gioele Salvaterra - è che oltre ai furti, la chiesa possa subire anche atti vandalici con il rischio di danneggiare alcune delle opere d'arte e delle testimonianze storiche e religiose che custodisce». Oltre alla Pala del Guercino la chiesa conserva preziosi affreschi della scuola giottesca all'interno della Cappella di San Giovanni risalenti al 1330. Già qualche anno fa, prima che venisse installato l'allarme, un giovane entrò e rubò due statuette lignee poggiate sull'altare davanti alla Pala. «È a questi beni che pensiamo quando, attraverso le telecamere, notiamo comportamenti sospetti o comunque strani da parte di persone che entrano in chiesa non soltanto per pregare» spiegano don Gioele e Principe.

Un altro episodio, documentato dalle telecamere, riguarda un uomo che nel primo pomeriggio entra, arriva all'altare munito di un accendino e accende i ceri, poi effettua una prova microfoni per assicurarsi che siano accesi e che funzionino, poi va via. «Lo stiamo cercando - dice il manutentore - perché apprezziamo quello che fa e abbiamo bisogno di volontari che ci aiutino anche per stare in chiesa e controllarla».