BOLZANO. Un arresto per furto, due poliziotti feriti, un bivacco abusivo scoperto in un edificio e diverse denunce per droga. È il bilancio delle ultime operazioni della Polizia di Stato a Bolzano, nell'ambito dei controlli rafforzati disposti dal questore Giuseppe Ferrari. L'episodio più grave è avvenuto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre, intorno alle 2.45, nel quartiere Gries-San Quirino. Una pattuglia della Squadra Volante, intervenuta dopo la segnalazione di rumori sospetti provenienti da un bar, ha notato un uomo con un cassetto pieno di oggetti che tentava di allontanarsi in bicicletta. Raggiunto dagli agenti, ha scagliato contro di loro parte del contenuto del cassetto, dandosi alla fuga.

L'uomo, un cittadino tunisino richiedente asilo, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato con l'intervento di una seconda pattuglia. Durante il fermo ha opposto una violenta resistenza, colpendo ripetutamente gli operatori con calci. Due poliziotti sono rimasti feriti, riportando lesioni giudicate guaribili in sei giorni. Accompagnato in Questura, l'uomo è stato arrestato per furto, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di Bolzano. Poco prima, intorno all'1.40, un'altra pattuglia era intervenuta in via Cappuccini, dove i residenti avevano segnalato una presenza sospetta nei locali interrati di un edificio.

All'interno dello stabile gli agenti hanno individuato un cittadino marocchino richiedente asilo che aveva allestito un giaciglio di fortuna con una tenda e alcuni materassi. L'uomo aveva con sé le chiavi d'ingresso dell'edificio, detenute senza titolo, e diversi attrezzi, tra cui cacciaviti e tenaglie, successivamente sequestrati. È stato allontanato e denunciato per invasione di terreni ed edifici e porto di oggetti atti ad offendere. I controlli antidroga di venerdì hanno portato inoltre a due denunce. Alle 8.50, nella zona di ponte Roma, un cittadino nigeriano è stato fermato dopo aver tentato di nascondere un sacchetto sotto una pietra: conteneva 3,4 grammi di cocaina e 1,9 grammi di eroina.

Alle 11.40, in piazza Parrocchia, gli agenti hanno individuato un altro uomo che aveva cercato di occultare un pacchetto di sigarette contenente circa 40 grammi di hashish. Durante i successivi accertamenti in Questura sono stati trovati altri 15 grammi di sostanza stupefacente. Anche per lui è scattata la denuncia. Complessivamente, nell'ambito dei servizi straordinari svolti venerdì con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, sono state identificate oltre 300 persone, controllati 50 veicoli e denunciati sette soggetti, cinque dei quali per inosservanza del foglio di via obbligatorio.