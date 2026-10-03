BOLZANO. Si è nascosto dietro un’auto alla vista della Polizia, ma il tentativo non è bastato a evitare il controllo. È successo durante la notte nel quartiere Don Bosco, dove un ventinovenne di nazionalità algerina è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Secondo quanto riferito dalla Questura, i poliziotti, impegnati nei controlli del territorio, hanno notato il giovane mentre si accovacciava dietro un’autovettura. Fermato per un controllo, gli agenti hanno trovato sul bagagliaio del veicolo un pezzo di hashish del peso di circa 20 grammi, che l’uomo avrebbe appoggiato prima di nascondersi.

Accompagnato in Questura, il ventinovenne, richiedente asilo e con precedenti specifici, è stato sottoposto a perquisizione personale. Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati un ulteriore pezzo di hashish, una confezione contenente circa 5 grammi di cocaina, un coltellino e 140 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento di attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato.

L’attività di controllo ha portato anche ad altre denunce. Tre cittadini stranieri sono stati denunciati per non aver rispettato il foglio di via dal capoluogo, mentre un cittadino marocchino di 42 anni è stato denunciato per il furto di generi alimentari all’interno di un supermercato di Bolzano.

Nel corso della giornata, la Polizia ha identificato 156 persone e controllato 53 veicoli.