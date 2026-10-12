BOLZANO. Quattro panetti di hashish, per un peso complessivo vicino ai 400 grammi, nascosti in un grosso vaso all’esterno di un condominio. Li hanno trovati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bolzano, intervenuti sabato sera dopo una chiamata al 112. A dare l’allarme è stato un cittadino che aveva notato una persona rovistare tra le fioriere vicino all’ingresso dell’edificio, con un comportamento ritenuto sospetto.

La pattuglia ha raggiunto il condominio e controllato l’area verde circostante. L’ispezione ha portato al ritrovamento dei quattro panetti, occultati nel vaso. Secondo l’ipotesi investigativa, il nascondiglio sarebbe stato utilizzato come deposito temporaneo dal quale prelevare la droga destinata allo spaccio in città. Tutta la sostanza è stata sequestrata dai militari.

La Procura della Repubblica di Bolzano, che coordina le indagini, ha convalidato il sequestro e richiesto accertamenti tecnici sull’hashish recuperato. Le analisi serviranno a determinarne la purezza e il contenuto di principio attivo. Gli approfondimenti riguardano dunque la sostanza rinvenuta nel nascondiglio e il suo possibile impiego nell’attività di spaccio.

Il comandante della Compagnia, maggiore Alessandro Bui, ha sottolineato il ruolo della segnalazione nel consentire l’intervento. «Una telefonata al 112 può davvero fare la differenza», ha ricordato, invitando la comunità a segnalare situazioni anomale. Per il comandante, la fiducia dei cittadini e le chiamate tempestive rappresentano uno strumento prezioso sia per le indagini sia per la prevenzione del traffico di stupefacenti.