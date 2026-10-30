BOLZANO. Heinz Peter Hager è il nuovo presidente di WaltherPark SpA. La nomina, decisa dalla proprietà del Gruppo Schoeller, è stata formalizzata giovedì 29 ottobre 2026 con la firma congiunta di Christoph Schoeller e dello stesso Hager. Il cambio alla guida della società ha effetto immediato e arriva a un anno dall'inaugurazione del centro commerciale.

Fondatore del WaltherPark, Hager ha seguito il progetto fin dai suoi esordi nel 2013. Ora assume la responsabilità dell'intero complesso, che comprende sia il centro commerciale sia le unità abitative. Succede a Thibault Chavanat, che proseguirà la propria attività come project manager per conto di STA – Strutture Trasporto Alto Adige.

«In questo primo anno dall'apertura, il WaltherPark è diventato un punto di riferimento e una destinazione a Bolzano, e i dati sui visitatori parlano chiaro», ha dichiarato Hager. Il nuovo presidente punta ora a perfezionare l'offerta commerciale, adeguando la selezione dei negozi e delle attività alle esigenze dei clienti.

Christoph Schoeller ha ringraziato il presidente uscente per il lavoro svolto, sottolineando la complessità del progetto. Quanto al successore, ha espresso piena fiducia: «Nessuno conosce il WaltherPark e il contesto bolzanino meglio di lui». Per la proprietà si apre dunque una nuova fase, dedicata al consolidamento e allo sviluppo del complesso nel cuore di Bolzano.