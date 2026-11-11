BOLZANO. I personaggi della letteratura escono dalle pagine e trovano spazio sui muri del quartiere Don Bosco. È stato inaugurato in piazzetta Anne Frank, vicino alla sala polifunzionale Ortles, il nuovo murales realizzato dai giovani del Punto d’Incontro La Vispa Jugendtreff, insieme a Murarte di Volontarius e all’Ufficio Giovani del Comune di Bolzano.

L'opera è il risultato di un percorso di arte partecipata che ha coinvolto direttamente ragazzi tra i 13 e i 29 anni, dalla scelta del tema alla progettazione, fino alla realizzazione, con il supporto tecnico degli operatori di Murarte.

La parete è stata trasformata in un omaggio alla lettura: protagonisti e ambientazioni tratti da opere letterarie conosciute si incontrano in una composizione pensata per mettere in relazione storie e generazioni diverse.

L'inaugurazione si è svolta durante la tradizionale festa di San Martino, alla presenza dell'assessore comunale ai Giovani Claudio Della Ratta. Per l'occasione è stato organizzato anche un momento di storytelling, con le voci dei personaggi raffigurati nel murales. Il programma ha coinvolto famiglie, bambini e ragazzi con laboratori creativi, narrazioni, una lanternata e una merenda condivisa.

Si tratta della seconda tappa di un progetto avviato lo scorso anno, quando i giovani avevano decorato una parete della biblioteca comunale di via Ortles. Il riscontro positivo ha spinto a proseguire l'esperienza, estendendola alla piazzetta con l'obiettivo di rendere gli spazi pubblici più riconoscibili e accoglienti.

L'iniziativa è stata realizzata con il supporto dell'Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione sociale, in collaborazione con l'Ufficio Biblioteche e la Circoscrizione Don Bosco. Un intervento che punta a dare ai giovani un ruolo attivo nella trasformazione del quartiere, attraverso l'arte e la collaborazione con le realtà locali.