BOLZANO. I desideri dei bambini ricoverati al San Maurizio brillano tra le luci del Natale in piazza Walther. Ieri sera, durante l'inaugurazione del Mercatino, si è acceso l'Albero dei Desideri, un abete alto 20 metri decorato con le riproduzioni delle opere realizzate dai piccoli pazienti nei laboratori di ceramico-terapia della Fondazione Lene Thun.

Le creazioni arrivano dal reparto di Pediatria e dal Day Hospital di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Bolzano. Stelle e sfere custodiscono figure, animali e simboli modellati dai bambini e dai ragazzi attorno a una domanda: «Come vorresti che fosse il mondo?». Un invito a immaginare un futuro migliore, anche durante un percorso di cura.

Alla base dell'albero, due teche raccolgono la sfera in ceramica simbolo del progetto e l'opera realizzata da Klara, una bambina che durante il laboratorio ha modellato una mano capace di accogliere diversi cuori colorati, rappresentazione delle molte forme d'amore di cui il mondo ha bisogno.

L'iniziativa è stata presentata alla presenza di Laura Battisti, primario del reparto di Pediatria del San Maurizio, e di Simon Thun, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Lene Thun.

La collaborazione con l'ospedale prosegue dal 2015: attraverso la lavorazione dell'argilla, i laboratori offrono ai piccoli pazienti uno spazio per esprimere emozioni e desideri, dando forma alla propria creatività.

Per la Fondazione, il 2026 è un anno speciale: ricorrono i cent'anni dalla nascita di Lene Thun e i vent'anni dalla fondazione dell'organizzazione nata in suo onore. Bolzano, dove ha avuto origine la storia della famiglia, rinnova così il legame con la comunità e con un progetto che mette al centro i bambini.

L'albero di piazza Walther è anche una tappa di un'iniziativa nazionale: il 7 dicembre le riproduzioni delle opere realizzate nei laboratori illumineranno il grande albero di Natale in piazza San Pietro. Il progetto collettivo «Il Mondo che Vorrei» raccoglierà 3.000 creazioni in ceramica, che potranno essere scoperte anche attraverso un catalogo digitale.