BOLZANO. È stato identificato l’uomo trovato senza vita la mattina del 21 settembre lungo le passeggiate del fiume Isarco, dietro lo stadio Druso. Si tratta di un cittadino brasiliano di 33 anni.

L’uomo era arrivato a Bolzano per turismo e per far visita ad alcuni parenti residenti in città. Avrebbe dovuto rientrare in Brasile pochi giorni prima della morte.

La Squadra Mobile della Questura ha svolto gli accertamenti sul caso. Dalle indagini non sono emerse responsabilità di terze persone nel decesso.