BOLZANO. Sabato 14 novembre, a partire dalle ore 9, la Libera Università di Bolzano invita studentesse e studenti delle scuole superiori, genitori e tutte le persone interessate al Bachelor Day. Nel campus di Bolzano centro sarà possibile scoprire i corsi di laurea triennale multilingui delle cinque facoltà dell’ateneo e il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria.

La giornata rappresenta un’occasione per conoscere da vicino unibz, informarsi sui corsi di studio e sui servizi dell’università e incontrare i responsabili dei programmi formativi. Anche le studentesse e gli studenti dell’ateneo condivideranno la propria esperienza, offrendo uno sguardo diretto sulla vita universitaria. Il Bachelor Day permette così di farsi una prima idea dell’ambiente accademico e di individuare il percorso di studi più adatto ai propri interessi e obiettivi professionali. La scelta degli studi universitari è infatti una delle prime decisioni importanti della vita adulta e costituisce una base fondamentale per il futuro percorso accademico e lavorativo.

Il programma prenderà il via alle ore 9 nell’Aula Magna. Dopo il saluto del rettore Prof. Alex Weissensteiner, il team del Servizio Orientamento presenterà brevemente i servizi dedicati alle future matricole. Seguiranno le presentazioni dei corsi offerti dalle cinque facoltà. Agli stand informativi sarà possibile ricevere informazioni sui requisiti di ammissione, le borse di studio, i programmi di scambio internazionale, nonché sulle opportunità di tirocinio e lavoro durante il percorso universitario. Saranno presenti le associazioni studentesche sh.asus e Movimento Universitario Altoatesino.