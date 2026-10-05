BOLZANO. Un incontro per celebrare l’impegno e i risultati degli atleti del Centro Sportivo Esercito – Sezione Sport Invernali di Courmayeur che hanno rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. È quello che si è svolto venerdì 2 ottobre al Comando delle Truppe Alpine di Bolzano, dove il Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Divisione Alberto Vezzoli, ha incontrato gli sportivi dell’Esercito protagonisti della rassegna olimpica.

L’appuntamento è stato un momento di confronto dedicato agli atleti che, accanto all’attività agonistica, sono impegnati anche nel percorso professionale all’interno della Forza Armata. La presenza ai Giochi di Milano-Cortina ha rappresentato per loro un ulteriore traguardo all’interno di una stagione sportiva caratterizzata dalla preparazione e dalla partecipazione alle principali competizioni internazionali.

All’incontro hanno preso parte anche il Generale di Brigata Carlo Di Somma, Comandante del Centro Addestramento Alpino, e il Tenente Colonnello Patrick Farcoz, Comandante del Reparto Attività Sportive di Courmayeur.

Il Centro Sportivo Esercito rappresenta da anni una realtà di riferimento per la preparazione degli atleti impegnati negli sport invernali. La struttura di Courmayeur riunisce infatti sportivi che competono ai massimi livelli nelle discipline della neve e del ghiaccio, conciliando l’attività agonistica con il servizio nell’Esercito.

La cerimonia a Bolzano ha offerto così l’occasione per riconoscere il percorso degli atleti e il lavoro svolto quotidianamente dagli allenatori e dai responsabili del settore sportivo, in un contesto nel quale preparazione, disciplina e costanza sono elementi fondamentali tanto nello sport quanto nella formazione militare.