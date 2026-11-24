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BOLZANO. Il rosso illumina la facciata del Commissariato del Governo di Bolzano. Dalla serata di martedì 24 novembre e per tutta la giornata di mercoledì 25 novembre 2026, il palazzo si veste del colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Un gesto per esprimere solidarietà e vicinanza alle vittime.
La ricorrenza, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999, ricorda le sorelle Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana assassinate il 25 novembre 1960 dal regime dittatoriale di Rafael Trujillo. La loro storia è diventata un simbolo universale di coraggio e resistenza.
Il Commissariato del Governo di Bolzano sottolinea la necessità di contrastare un fenomeno che coinvolge sempre più anche le giovani generazioni. Informazione, prevenzione ed educazione al rispetto sono strumenti indispensabili per una battaglia che deve coinvolgere quotidianamente le istituzioni e l’intera comunità.
All’iniziativa simbolica si affianca l’attività delle forze dell’ordine sul territorio provinciale, attraverso interventi tempestivi, protezione delle vittime e applicazione delle misure previste dal Codice Rosso e dai provvedimenti di ammonimento del questore.
Il Commissariato ricorda infine i canali attraverso i quali chiedere aiuto, attivi 24 ore su 24: il 1522, numero nazionale gratuito antiviolenza e antistalking, il 112, da chiamare in caso di emergenza o pericolo immediato, e l’applicazione YouPol della Polizia di Stato, che consente di inviare segnalazioni geolocalizzate anche per episodi di violenza domestica e di genere.