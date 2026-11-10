BOLZANO. Dal teatro ai canti natalizi: il Coro Ana Piani, diretto da Werner Redolfi e presieduto da Giorgio Gajer, apre i prossimi impegni con «L’invidia dell’orso. Commedia (con musica) transanimalista e transalpina». La produzione dello Stabile, scritta da Angela Dematté e diretta da Alice Sinigaglia, vede l’autrice in scena con Giuliano Comin. I canti alpini accompagnano la storia di una coppia di montagna, sullo sfondo del rapporto tra comunità e orsi.

Le prove si aprono al pubblico con Wordbox, nella Sala Prove del Teatro Comunale di Bolzano, da oggi, 10 novembre, al 22 novembre 2026, escluso il 17 novembre 2026, alle 18. Dopo gli appuntamenti dell’11, 13 e 16 novembre 2026 seguiranno incontri sul rapporto con i grandi carnivori. L’abbonamento allo Stabile comprende quattro biglietti gratuiti per la rassegna. La prima nazionale sarà a Vipiteno il 24 novembre 2026.

Il 29 novembre 2026 il Coro Ana Piani canterà a Pietralba. Sabato 5 dicembre 2026 organizzerà invece a Bolzano «Laude al Bambinel», giornata itinerante intitolata «Il Centro in Musica: 3 Cori, un battito!». L’avvio è alle 9 a Palazzo municipale, con il saluto del sindaco Claudio Corrarati, poi alle 10 nella chiesa dei Francescani.

La mattinata toccherà piazza delle Erbe, la residenza La Roggia, via Dr. Streiter e il passaggio del Vecchio Municipio. Alle 12 canti a Palazzo Mercantile e nel chiostro dei Domenicani, alle 12.30 in Duomo. Lungo il percorso si esibirà anche il coro I CORiandoli, tra i protagonisti della mattinata. Alle 20, nella chiesa dei Domenicani, concerto del Coro Ana Piani e del Rosalpina Cai di Bolzano.