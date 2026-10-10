BOLZANO. Circa 1.500 persone sono scese in strada a Bolzano per il corteo «Buntes Südtirolo – Convergere per resistere», nel pomeriggio di sabato 10 ottobre. La manifestazione ha attraversato il centro cittadino, coinvolgendo diverse vie e piazze fino alla zona del Talvera.

Il colpo d’occhio è quello di una mobilitazione ampia, con bandiere palestinesi, vessilli arcobaleno e striscioni portati dai partecipanti. In piazza si ritrovano associazioni, collettivi e realtà impegnate su diverse questioni sociali e politiche, unite dall’obiettivo dichiarato di far convergere le rispettive battaglie in un’unica iniziativa.

Tra i temi al centro del corteo ci sono la solidarietà con la Palestina, i diritti delle persone Lgbtqia+, il diritto alla casa, la lotta alla violenza di genere, le migrazioni e l’opposizione al riarmo e ai Cpr.

Il ritrovo era stato fissato alle 15 in piazza del Grano. Da lì i manifestanti si sono mossi attraverso il centro, dando vita a una presenza visibile lungo il percorso fino al Talvera.

L’iniziativa, denominata «Buntes Südtirolo», punta a mettere in relazione rivendicazioni differenti, promuovendo solidarietà, mutualismo e contrasto alle disuguaglianze. Tra le realtà aderenti figurano Bozen Solidale, Mediterranea Bolzano, Südtirolo Pride, Emergency Bolzano e Anpi Alto Adige Südtirol.