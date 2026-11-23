BOLZANO. Quattromila e trecento presenze in cinque giorni, spettacoli quasi tutti esauriti e laboratori capaci di coinvolgere grandi e piccoli. Si chiude con numeri in crescita la sesta edizione di «Le Mille e una Scienza», il Festival della scienza di Bolzano che dal 18 al 22 novembre ha portato in città attività, incontri e sperimentazioni dedicate al futuro del pianeta. Le presenze hanno superato le 4.000 registrate nel 2025.

Il tema scelto quest'anno, «Un pianeta da salvare. La grande sfida del nostro tempo», ha attraversato un programma dedicato alla crisi climatica, alla biodiversità, all'alimentazione, alle energie alternative e all'economia circolare. Tra gli appuntamenti principali la Giornata delle Scienze alla Libera Università di Bolzano, che ha registrato 600 visitatori e 400 presenze in sala. Gli studenti espositori, suddivisi in 11 gruppi, hanno presentato esperimenti e progetti sviluppati durante l'anno scolastico.

Nel fine settimana, Castel Mareccio si è trasformato nel «Castello della Scienza», con stand interattivi, attività per famiglie e spettacoli. Complessivamente sono stati 42 i partner coinvolti, di cui 37 presenti durante il weekend. Tra le collaborazioni anche quella con la Libera Università di Bolzano, che ha coinvolto la Facoltà di Design e Arti: il progetto «Nexus» ha permesso di recuperare vecchi banner espositivi, trasformandoli in elementi d'arredo per gli spazi del Festival.

Spazio anche alle idee delle nuove generazioni con «Eureka!», il concorso scientifico arrivato alla quinta edizione. Sono stati assegnati sei premi, distribuiti in due categorie d'età, oltre a tre menzioni speciali. I progetti premiati hanno affrontato temi che spaziano dalla sostenibilità ambientale alla biodiversità, fino alle città del futuro.

Il bilancio è positivo anche secondo gli organizzatori. «Abbiamo dato ampio spazio ai laboratori e alla ricerca, ma quest’anno abbiamo voluto valorizzare in particolare anche la dimensione artistica della scienza», ha spiegato Matteo Graziosi, coordinatore del Festival.

E proprio dal rapporto tra questi due mondi partirà la prossima edizione. Nel 2027 il Festival tornerà con il tema «La Scienza è Arte. Capire, creare, esprimersi», con l'obiettivo di esplorare le connessioni tra ricerca scientifica e linguaggi artistici, mettendo al centro creatività, immaginazione e libertà di espressione.