BOLZANO. «Il mio Diario» si apre anche alla lingua tedesca. Sarà presentata oggi, giovedì 26 novembre, a Bolzano la nuova edizione del quaderno didattico della Polizia di Stato, realizzato per la prima volta anche in tedesco. L’iniziativa punta a portare tra i più giovani i temi della legalità e della cittadinanza attraverso uno strumento pensato per la scuola.

La presentazione è in programma alle ore 11 all’Eurac Research, alla presenza del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani. L’iniziativa è rivolta agli alunni delle classi quarte della scuola primaria. La mattinata prevede anche una visita degli studenti al villaggio della legalità allestito nel piazzale esterno dell’Eurac.

A condurre l’evento saranno la conduttrice e attrice Carolina Rey e il giornalista Matthias Mayr.

La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube: https://youtube.com/live/Q98PMOTNqn0?feature=share