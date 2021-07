Bolzano, il sindaco Caramaschi incontra il presidente dell’Ana provinciale Pasquale D'Ambrosio

BOLZANO. Serie di incontri in municipio a Bolzano. Il sindaco Renzo Caramaschi ha ricevuto il presidente dell'ANA provinciale Pasquale D'Ambrosio accompagnato dai responsabili delle sezioni locali degli Alpini in congedo. Incontro al solito molto cordiale nel corso del quale sono stati toccati temi e argomenti legati ad azioni ed interventi che hanno visto protagonisti gli Alpini dell'ANA del capoluogo.

In municipio sono stati invece ricevuti, sempre dal Sindaco Caramaschi e dal Vice Sindaco Luis Walcher, il deputato tedesco dell'SPD e membro del Bundestag dal 2002 Axel Schäfer, accompagnato dalla moglie Gabi, Sindaca di Bochum, città in Renania Settentrionale-Vestfalia che sfiora i 366.000 abitanti. La coppia, in Alto Adige per trascorrere un periodo di vacanza, ha voluto incontrare le autorità cittadine per una visita di cortesia e per uno scambio di opinioni su temi e argomenti d'interesse comune. Non sono mancati i complimenti per il capoluogo altoatesino; non parole di circostanza, ma di sincero apprezzamento per il territorio e le sue infrastrutture.