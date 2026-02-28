Le ultime
20:40
Trump, 'ho opzioni, Epic Fury può andare avanti o finire in 2-3 giorni'
20:06
Netanyahu, 'ci sono segnali che Khamenei sia morto'
19:59
Mezzaluna Rossa, 'oltre 200 i morti in Iran in seguito all'attacco'
19:53
Usa, danni minimi dall'Iran alle nostre installazione, difesa di successo
19:47
Media, 'uccisi il genero e la nuora di Khamenei'
19:42
Kallas, 'domani riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dei 27'
19:17
Meloni a Palazzo Chigi, a breve il vertice sull'Iran
19:15
19:14
Ridotta zona rosa a Niscemi, 500 famiglie possono ritornare a casa
18:58
Israele, 'circa 200 caccia impiegati in attacchi su 500 obiettivi in Iran'

Bolzano, in 3.000 contro la remigrazione in centro storico

Grande partecipazione alla manifestazione organizzata contro il corteo voluto da CasaPound e a cui hanno partecipato circa 500 persone. Presenti anche Arno Kompatscher e il vicario generale della Diocesi Eugen Runggaldier

BOLZANO. È stata una della manifestazioni più grandi mai viste a Bolzano, quella che si è svolta in centro storico contro la cosiddetta remigrazione. Mentre in piazza Vittoria si radunavano circa 500 sostenitori del disegno di legge, in piazza Stazione circa 3.000 persone hanno messo in scena una contro-manifestazione. Tra loro il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher e il vicario generale della Diocesi di Bolzano e Bressanone, Eugen

Runggaldier.

Maxi-corteo contro la "remigrazione" a Bolzano

Con Kompatscher e Diocesi, mentre manifestavano i sostenitori

Al corteo pro remigrazione, guidato da Luca Marsella di Casapound, hanno partecipato anche alcuni giovani sudtirolesi di lingua tedesca con la bandiera tirolese. Il corteo partito da piazza Stazione è stato invece aperto con uno striscione con lo slogan "Bolzano partigiana". Il governatore Kompatscher, conversando con i giornalisti, ha spiegato la sua presenza con l'impegno «per la difesa dei valori della Costituzione e dei principi dell'uguaglianza delle persone e delle non discriminazione. Nel nostro programma di governo abbiamo anche ribadito questi principi», ha aggiunto.

Il vicario generale Eugen Runggaldier ha ribadito che la «chiesa deve impegnarsi pubblicamente per i valori umani e cristiani. Quello che ci distingue come uomini è la tolleranza e l'accoglienza. Se questi diritti vengono violati dobbiamo metterci la faccia», ha concluso.

Altre notizie
Il Dramma

Le chat tra le infermiere di Domenico: "È un casino, se lo portano sulla coscienza"

Conversazioni agli atti dell'inchiesta: emergono particolari, tanto importanti quanto cupi, essenziali per definire quanto successo nel pomeriggio dell'antivigilia di Natale in sala opertaoria

L'INDAGINE L'espianto su Domenico 14 minuti prima dell'arrivo del nuovo cuore. Gli infermieri: «L'organo era una pietra». Il cardiochirurgo: «Non farà un battito»
LA TESTIMONIANZA Tre infermieri: «Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda»

Attualità
Il caso

Polemica a Sanremo: un elicottero dei vigili del fuoco per portare Mogol a Roma

Scoppia la polemica sul trasferimento "speciale" riservato al paroliere dopo la serata all'Ariston. Il sindacato Usb: «Un fatto gravissimo. Mezzo usato per finalità estranee alla mission del Corpo». Il centrosinistra ligure: «Elisoccorso usato come taxi personale». Il ministro Piantedosi: «È un monumento nazionale, polemiche strumentali»