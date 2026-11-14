BOLZANO. Trecento persone sono scese in piazza oggi, sabato 14 novembre, per la «Rivolta degli alberi», la manifestazione promossa da diverse associazioni ambientaliste e per il clima per chiedere una maggiore protezione dei boschi altoatesini. Il corteo, partito dal Parco della Stazione e accompagnato da interventi artistici e creativi, ha denunciato il rischio che il patrimonio naturale venga sacrificato a vantaggio di interessi economici privati, mentre i costi ambientali ricadono sull’intera collettività.

«Mentre la crisi climatica produce ormai conseguenze tangibili, in Alto Adige si continuano a sacrificare boschi preziosi e aree naturali per favorire interessi economici di parte», ha dichiarato Johanna Gamper di Fridays for Future South Tyrol. Gli organizzatori ricordano il ruolo fondamentale delle foreste nella protezione dalle alluvioni, nella conservazione della biodiversità e nel contrasto al riscaldamento climatico.

Tra i casi contestati figurano i sei bacini di accumulo previsti tra Caldaro e Termeno, per un investimento pubblico di 36 milioni di euro e un disboscamento stimato di circa 15 ettari. Critiche anche ai progetti turistici in Val Martello e sul Monte Plose, oltre agli abbattimenti legati alle infrastrutture olimpiche a Cortina e Anterselva.

Le associazioni chiedono valutazioni ambientali più rigorose, trasparenza sui progetti e compensazioni ecologiche a carico di chi realizza gli interventi. Sollecitano inoltre la rinaturalizzazione delle zone umide e dei boschi ripariali, la tutela degli alberi urbani e la riduzione delle superfici impermeabilizzate.

«Nel Piano Clima 2040 si parla di fermare il consumo netto di suolo entro il 2040. L’obiettivo intermedio al 2030 prevede una riduzione del 50%. Eppure l’impermeabilizzazione continua ad aumentare», ha osservato Theresa Kurz di Climate Action South Tyrol, chiedendo alla Giunta provinciale misure concrete.

I promotori precisano infine di non essere contrari alla gestione forestale sostenibile e sostengono un maggiore impiego del legno locale nell’edilizia, come alternativa al cemento.



(foto Climate Action South Tyrol)