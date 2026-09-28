BOLZANO. Una pattuglia di carabinieri in e-bike tra i partecipanti a Bolzano in bici. Durante la manifestazione di domenica 27 settembre, i militari hanno percorso il circuito cittadino sulle biciclette a pedalata assistita, vigilando nelle aree chiuse al traffico e restando a disposizione dei ciclisti per informazioni e assistenza.

Le biciclette hanno consentito alla pattuglia di attraversare parchi, piste ciclabili e zone pedonali non raggiungibili dai normali veicoli di servizio. Secondo quanto riferisce l’Arma dei Carabinieri, la presenza dei militari tra la folla ha contribuito anche all’attività di prevenzione durante le ore di maggiore afflusso.

La pattuglia ha attirato l’attenzione di diversi partecipanti. Alcuni cittadini si sono affiancati ai carabinieri lungo il percorso per manifestare apprezzamento per l’iniziativa. Per i militari è stata anche un’occasione di contatto diretto con le persone che hanno preso parte alla giornata dedicata alla mobilità in bicicletta.

«Vivere la città insieme ai cittadini è la massima espressione del nostro servizio quotidiano», ha dichiarato il comandante provinciale dei carabinieri di Bolzano, Alessandro D’Errico. La pattuglia in e-bike, ha aggiunto, mostra come la prevenzione possa accompagnare anche i momenti di incontro della comunità.