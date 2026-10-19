BOLZANO. Paura all’alba di oggi, lunedì 19 ottobre, in via Palermo a Bolzano, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di un condominio. Due uomini sono stati trasportati in ospedale per un’intossicazione da fumo, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Altre persone sono state sottoposte ad accertamenti medici.

L’allarme è scattato intorno alle 6.20, facendo intervenire i vigili del fuoco permanenti di Bolzano, i volontari di Gries e il personale sanitario della Croce Bianca.

Le squadre dei pompieri sono riuscite a domare rapidamente le fiamme. I due uomini, che hanno respirato il fumo sprigionato dal rogo, sono stati accompagnati all’ospedale di Bolzano per ricevere le cure necessarie.

Altre persone sono state portate in ospedale per controlli precauzionali. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio, sulle quali al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.