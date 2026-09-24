BOLZANO. Incendio in corso in via Peter Mayr, all’incrocio con via Thuille, dove le fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione al piano terra rialzato del civico 3. Una colonna di fumo bianco è uscita dalla finestra dell’appartamento, rendendo ben visibile il rogo anche dalla strada.

L'intervento dei vigili del fuoco. Il rogo si è sviluppato in una cucina al piano rialzato

A prendere fuoco è stata la cucina dell’abitazione. Secondo le prime informazioni, l’incendio potrebbe essere stato innescato da una bombola del gas, ma le cause dovranno essere accertate al termine delle operazioni di spegnimento e delle verifiche.

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Al momento dell’incendio la famiglia si trovava all'interno dell'appartamento. Fortunatamente le persone presenti sono riuscite a mettersi in salvo e, secondo le prime informazioni, non risultano feriti.

Sono in corso le operazioni per mettere in sicurezza l’abitazione e verificare l’origine delle fiamme e gli eventuali danni provocati dal rogo.