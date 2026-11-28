BOLZANO. Paura nella serata di sabato 28 novembre in viale Europa a Bolzano, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento al primo piano di un condominio. L'allarme al Corpo permanente dei vigili del fuoco è scattato poco prima delle 21.30.

Le fiamme si sono sviluppate sul balcone chiuso da una vetrata. L'occupante dell'abitazione, nel tentativo di spegnere autonomamente il rogo, ha riportato ustioni alle mani e alle gambe. Soccorso dal medico d'urgenza, è stato successivamente trasportato all'ospedale di Bolzano.

I vigili del fuoco hanno domato rapidamente le fiamme, procedendo poi alle operazioni di ventilazione dell'appartamento e del vano scale, invasi dal fumo. Diversi residenti del condominio erano nel frattempo usciti dall'edificio.

A causa dei danni provocati dal rogo e dal fumo, l'appartamento è attualmente inabitabile. Danni sono stati registrati anche nel vano scale del condominio.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale di Bolzano, impegnati nella gestione della viabilità, e quelli della Questura. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa un'ora.