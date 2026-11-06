BOLZANO. Un'auto in fiamme e una densa colonna di fumo nero che si è alzata dalle bocche di aerazione del parcheggio, attirando l'attenzione e preoccupando i residenti. È successo nella serata di venerdì 6 novembre in piazza Matteotti, a Bolzano, dove è scattato un massiccio intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato in un garage interrato.

Secondo le prime informazioni, il rogo ha coinvolto una vettura parcheggiata al primo piano interrato della struttura. Le fiamme hanno danneggiato anche il box nel quale si trovava l'automobile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un dispositivo di soccorso consistente, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area. Le squadre sono riuscite a circoscrivere l'incendio, limitando i danni alle altre parti del garage ed evitando che il rogo si estendesse ulteriormente.