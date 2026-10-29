BOLZANO. Messaggi sui social che incitavano a commettere furti e saccheggi nei negozi del centro di Bolzano. Alla vigilia delle manifestazioni previste per il pomeriggio di venerdì 30 ottobre 2026 (il mattino quella degli studenti, nel pomeriggio altre iniziative non autorizzate), la polizia ha eseguito perquisizioni per individuare gli autori dei contenuti segnalati dai cittadini.

L’operazione si è svolta nella mattinata di giovedì 29 ottobre 2026 e ha coinvolto personale della Digos, della Squadra Mobile e della Sezione Operativa della Sicurezza Cibernetica di Bolzano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Sono stati individuati un maggiorenne e tre minorenni, tutti residenti in provincia di Bolzano. Nei loro cellulari gli investigatori hanno riscontrato elementi di prova utili al proseguimento dell’indagine.

I messaggi erano stati segnalati dalla cittadinanza alla Sala Operativa della Questura di Bolzano. Gli investigatori continuano a monitorare il web, anche in considerazione del richiamo mediatico e sui social della manifestazione.