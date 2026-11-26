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BOLZANO. Una bicicletta rubata a Zurigo è stata recuperata a Bolzano grazie a un dispositivo elettronico di localizzazione nascosto nel telaio. L’intervento della Polizia locale si è concluso con il sequestro del mezzo e la denuncia di un uomo di 46 anni per ricettazione.
La bicicletta, una Stoke modello Tauro, era stata rubata nei giorni precedenti nella città svizzera. Il proprietario, un cittadino polacco residente in Svizzera, aveva segnalato il furto via e-mail al Comando di Bolzano, mettendo a disposizione degli agenti il collegamento per il tracciamento in tempo reale.
Il segnale indicava la presenza del mezzo nel capoluogo altoatesino. Gli agenti del Servizio Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria hanno quindi seguito le indicazioni del dispositivo attraverso diverse vie cittadine, fino a individuare la bicicletta nella disponibilità di un cittadino iracheno di 46 anni.
L’uomo, senza fissa dimora ma regolarmente soggiornante in Italia, è stato identificato con le iniziali Y. R.
La bicicletta è stata sottoposta a sequestro penale, in attesa della restituzione al legittimo proprietario.