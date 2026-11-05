BOLZANO. La caserma Huber di viale Druso potrebbe lasciare spazio a un nuovo quartiere residenziale con 400-450 alloggi di edilizia abitativa agevolata. Il Comune di Bolzano avvierà a gennaio 2027 il percorso per il concorso di progettazione destinato a ridisegnare l'area militare, considerata strategica per rispondere alla crescente domanda di abitazioni a prezzi accessibili.

La Giunta comunale ha deciso di anticipare la fase progettuale in vista della futura dismissione delle attività militari e della disponibilità dell'area da parte della Provincia autonoma di Bolzano. L'obiettivo è individuare le migliori soluzioni urbanistiche e architettoniche, valutando il numero di abitazioni realizzabili, la loro tipologia, l'integrazione con il quartiere e la sostenibilità economica degli interventi.

Il calendario prevede la preparazione della documentazione tra gennaio e marzo 2027, l'approvazione del bando tra aprile e maggio e lo svolgimento del concorso da giugno a ottobre. Entro dicembre dovrebbe essere individuato il progetto vincitore. La procedura potrebbe articolarsi in due fasi, con una prima selezione e un successivo approfondimento delle proposte migliori.

«L'area della caserma Huber rappresenta un'importante opportunità per dare una risposta al fabbisogno abitativo della città», ha spiegato il vicesindaco Stephan Konder, confermando la possibilità di realizzare fino a 450 alloggi. L'auspicio dell'amministrazione è di poter avviare la costruzione nel 2029, una volta ottenuta la disponibilità dell'area.

«Le richieste sono numerose, mentre l'offerta è limitata e questo contribuisce alla crescita dei prezzi», ha aggiunto Konder, sottolineando la necessità di aumentare gli alloggi accessibili. Il progetto rappresenta una delle risposte alla pressione del mercato immobiliare bolzanino, anche se tempi e dimensioni definitive dipenderanno dall'esito del concorso e dal trasferimento dell'area.