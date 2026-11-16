BOLZANO. Cent'anni di storia alle spalle e un progetto di riqualificazione da circa 30 milioni di euro per guardare ai prossimi decenni. La caserma Vittorio Veneto di Bolzano ha celebrato lunedì 16 novembre il proprio centenario. Alle iniziative ha partecipato anche l'assessore provinciale alla Valorizzazione del patrimonio, Christian Bianchi, che ha ribadito l'intenzione della Provincia di investire sul futuro della struttura e mantenere la presenza militare in città.

L'intervento di riqualificazione attualmente in corso punta a rendere la caserma più moderna e funzionale, rafforzando al tempo stesso la presenza del Secondo Reggimento Trasmissioni. Il progetto prevede inoltre che nei prossimi anni la Vittorio Veneto accolga anche le attività oggi ospitate nella caserma Huber.

«Celebrare questi cento anni significa ricordare una lunga storia, ma soprattutto guardare al futuro», ha dichiarato Bianchi, sottolineando la volontà dell'amministrazione provinciale di garantire che la struttura possa continuare a rappresentare un punto di riferimento per Bolzano anche negli anni a venire.

Il trasferimento delle attività dalla caserma Huber avrà anche conseguenze sulla destinazione urbanistica dell'area. Una volta liberata, infatti, potrà essere utilizzata per realizzare abitazioni destinate ai residenti di Bolzano. Un passaggio che collega il progetto di ammodernamento delle infrastrutture militari anche al tema della disponibilità di alloggi in città.

«La Vittorio Veneto sarà una struttura sempre più moderna, organizzata e funzionale alle esigenze del Reggimento», ha aggiunto l'assessore, evidenziando le prospettive legate alla riqualificazione e alla futura valorizzazione dell'area della caserma Huber.