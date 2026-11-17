BOLZANO. A guardarlo parlare dall'altare, davanti ad una chiesa gremita di fedeli, si sarebbe potuto pensare che nulla fosse accaduto. Padre Davide Traina ha celebrato domenica mattina la messa nella chiesa di Cristo Re, la prima da quando la vicenda del ricatto di cui è rimasto vittima è diventata di pubblico dominio. La celebrazione si è svolta regolarmente e don Traina ha pronunciato le sue parole con la solita forza. Poca voglia di parlare, invece, e ancora meno di esporsi, tra i parrocchiani intercettati al termine della celebrazione. Eppure, tra quanti hanno accettato di raccontare le proprie impressioni, emerge una posizione pressoché unanime: solidarietà e vicinanza al sacerdote.

Tra i fedeli di Cristo Re prevale la convinzione che il sacerdote sia finito nelle mani di persone senza scrupoli. Un parrocchiano si è detto certo che padre Traina sia stato manipolato da individui «pericolosi», pronunciando quest'ultima parola con particolare enfasi. Ed è proprio questo l'aspetto sul quale hanno insistito diversi fedeli: la capacità di alcune persone di approfittare della disponibilità e della buona fede altrui, fino a creare situazioni dalle quali diventa sempre più difficile uscire. Una donna ha parlato apertamente della vulnerabilità del sacerdote. Una fragilità che, a suo giudizio, correlata alla bontà d'animo di don Traina ed emersa proprio dal fatto che una persona intelligente come lui sia potuta cadere in una trappola del genere.

Un sostegno che lascia comunque spazio a qualche riflessione critica. C'è chi ha osservato che il sacerdote avrebbe dovuto trovare fin da subito la forza di opporsi alle richieste. Un'altra fedele, invece, spiega che in una situazione simile si sarebbe rivolta immediatamente alle forze dell'ordine.

A esprimere solidarietà c'è anche Anna Ravelli, già presidente del Centro di aiuto alla vita, che ha manifestato vicinanza sia all'uomo sia al sacerdote, nei confronti del quale ha ribadito la propria massima fiducia. «Negli anni in cui ho lavorato al Centro di aiuto alla vita ho avuto modo di toccare con mano quanto pericolose siano certe persone e quanti tipi di raggiri siano in grado di attuare», ha osservato. C'è sconcerto per quanto accaduto, insomma, ma forte è la volontà di non abbandonare padre Traina in un momento difficile. E ieri, la chiesa gremita di Cristo Re ha restituito l'immagine di una comunità unita.

La vicenda riguarda un'estorsione che sarebbe andata avanti per circa due anni. Padre Traina avrebbe consegnato complessivamente 130mila euro dei fondi della parrocchia a persone che inizialmente si erano presentate come bisognose di aiuto e che avrebbero poi esercitato su di lui pressioni e minacce. Il sacerdote ha ammesso le proprie imprudenze, sostenendo di aver agito senza alcun interesse personale e la Curia ha deciso di non denuciarlo. La successiva indagine coinvolgerebbe una decina di persone, per due delle quali è stato disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.